Non solo Alberto, c’è anche Christine: chi è la figlia (sconosciuta) di Piero Angela (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela muore a 93 anni. Un pezzo di storia della televisione italiana si spegne per sempre. Ben 70 lunghi anni di onorata carriera come divulgatore scientifico, giornalista e conduttore Rai, Piero Angela è stato un esempio di encomiabile raffinatezza e cultura fino al suo ultimo respiro. Il commovente messaggio di Alberto recita “Buon viaggio papà”, ma oltre al figlio, a piangere il padre anche Christine Angela. Ecco chi è la figlia. Piero Angelo, chi è la figlia Christine. Nonostante il legame di sangue, il figlio Alberto ha rispettato la volontà del padre fino all’ultimo. In ambito lavorativo Alberto non lo ha mai chiamato papà: “Gliel’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022)muore a 93 anni. Un pezzo di storia della televisione italiana si spegne per sempre. Ben 70 lunghi anni di onorata carriera come divulgatore scientifico, giornalista e conduttore Rai,è stato un esempio di encomiabile raffinatezza e cultura fino al suo ultimo respiro. Il commovente messaggio direcita “Buon viaggio papà”, ma oltre al figlio, a piangere il padre. Ecco chi è laAngelo, chi è la. Nonostante il legame di sangue, il figlioha rispettato la volontà del padre fino all’ultimo. In ambito lavorativonon lo ha mai chiamato papà: “Gliel’ho ...

robersperanza : Il Presidente della Repubblica è il garante delle nostre istituzioni e metterne in discussione il ruolo dà la cifra… - elio_vito : Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlament… - romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - itsdebs9 : RT @aedan83: Piero Angela non è morto, ha solo cambiato forma, ricongiungendosi a quell'universo che ha tanto amato in vita. - Lazzar181 : @aa1926 @ADeLaurentiis Ma non ti fai schifo da solo ne granne lota -