Nizza, interesse attivo per Schulz (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, il Nizza si sarebbe interessato a Schulz del Borussia Dortmund. Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, ilsi sarebbe interessato adel Borussia Dortmund.

DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - zazoomblog : Nizza interesse per Dieng - #Nizza #interesse #Dieng - sportli26181512 : Nizza, interesse per Dieng: Come riportato da L'Equipe, il Nizza sarebbe pronto a fare un'offerta di prestito per B… - spfc11lucio : RT @GoalItalia: Casadei non convocato per #LecceInter causa scelta tecnica: su di lui rimane vivo l'interesse di Chelsea, Nizza e Sassuolo… - FlashJ18 : RT @GoalItalia: Casadei non convocato per #LecceInter causa scelta tecnica: su di lui rimane vivo l'interesse di Chelsea, Nizza e Sassuolo… -