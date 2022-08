Nicolas Vaporidis: “Ecco perchè dopo aver vinto l’Isola sono tornato a fare l’oste” (Di sabato 13 agosto 2022) Da attore a oste. Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione de “l’Isola dei Famosi”, racconta in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 13 agosto 2022) Da attore a oste., vincitore dell’ultima edizione de “dei Famosi”, racconta in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” Perizona Magazine.

Novella_2000 : Nicolas Vaporidis rivela perché è tornato a fare l'oste dopo la vittoria a L'Isola dei Famosi - AleAllocca : Mi sono fatto una chiacchierata con Nicolas #Vaporidis dalle parti di #Londra Ora in edicola su @Repubblica e onl… - ParliamoDiNews : Isola 16, Nicolas Vaporidis rivela come si comporta quando alcuni clienti del suo ristorante a Londra lo riconoscon… - IsaeChia : #Isola 16, Nicolas Vaporidis rivela come si comporta quando alcuni clienti del suo ristorante a Londra lo riconosco… - AngoloDV : Isola dei Famosi: nuovo progetto per Nicolas Vaporidis #isoladeifamosi #isola #nicolasvaporidis #jeru… -