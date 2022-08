Nel Salernitano fulmine provoca incendio in azienda agricola

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Unha distrutto più di 300 balle di fieno stoccate in un’. Are le fiamme, unnel corso di un forte temporale abbattutosi questo pomeriggio in località Pozzo tra i territori comunali di Polla e Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno domato l’evitando che le fiamme coinvolgessero l’abitazione dei titolare dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.