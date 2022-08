Nel rapporto tra Italia e Algeria si giocano i futuri equilibri mediterranei (Di sabato 13 agosto 2022) Ha suscitato una certa sorpresa la dichiarazione del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune di qualche giorno fa, peraltro nel corso del sessantesimo anno dall’indipendenza dalla Francia, di voler promuovere l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie a scapito proprio del francese, definito ‘un bottino di guerra’. Parallelamente e in omaggio a una tradizionale postura algerina risalente all’immediato post-indipendenza, Tebboune ha manifestato l’intenzione di aderire al blocco dei cosiddetti BRICS, acronimo ad effetto coniato diversi anni fa dall’allora capo economista di Goldman Sachs Jim O’Neill e volto a designare un insieme di Paesi accomunati a quel tempo da un alto tasso di crescita economica e ora da un non allineamento strategico, quando non inimicizia tout court, con l’Occidente e gli USA in particolare. In concomitanza con la recisione dei residui legami ... Leggi su formiche (Di sabato 13 agosto 2022) Ha suscitato una certa sorpresa la dichiarazione del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune di qualche giorno fa, peraltro nel corso del sessantesimo anno dall’indipendenza dalla Francia, di voler promuovere l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie a scapito proprio del francese, definito ‘un bottino di guerra’. Parallelamente e in omaggio a una tradizionale postura algerina risalente all’immediato post-indipendenza, Tebboune ha manifestato l’intenzione di aderire al blocco dei cosiddetti BRICS, acronimo ad effetto coniato diversi anni fa dall’allora capo economista di Goldman Sachs Jim O’Neill e volto a designare un insieme di Paesi accomunati a quel tempo da un alto tasso di crescita economica e ora da un non allineamento strategico, quando non inimicizia tout court, con l’Occidente e gli USA in particolare. In concomitanza con la recisione dei residui legami ...

