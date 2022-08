(Di sabato 13 agosto 2022) Nel M5S è partita laagli “”. A giorni si terranno le parlamentarie online per la scelta dei candidati alle prossime politiche. Ma nel frattempo vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi duemila autocandidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con“brutte sorprese” nelle. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio. Amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il M5S per confluire in “Impegno Civico”. M5S, sotto la lente di ingrandimento i social «Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto», spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. «È chiaro che in ...

Adnkronos : #Elezioni 2022, parlamentarie #M5S il 16 agosto: si vota un solo giorno. - Mov5Stelle : Abbiamo realizzato l'80% del programma con cui ci siamo presentati agli elettori nel 2018, dal Reddito di Cittadina… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - SecolodItalia1 : Nel M5S sale la paura delle liste e inizia la caccia a traditori, infiltrati e cavalli di Troia… - Ilsaggiopetty : RT @francofontana43: Andrea Orlando è uno dei pochi che nel Pd non ha digerito la folle decisione di Letta di rompere l’alleanza con il M5S… -

, Raggi dichiara guerra a Conte (con l'aiuto di Grillo) 'Non ho compreso su quale base Raggi dia ... Speravaseggio a Montecitorio, in chat ha postato più volte il link del Blog delle Stelle, 13 ...In pratica: con questo stratagemma individuerà lui la pattuglia di eletti che entreràprossimo ... Che cinque anni fa sono stati la forza delcontribuendo a farne la prima forza politica in ...L'ex sindaco di Roma in pressing su Conte: pronto lo sgambetto dopo le elezioni La frenesia dell'avvocato e le titubanze del comico: il M5S si prepara ancora al caos ..."Non ho compreso su quale base Raggi dia l'interpretazione che è candidabile. In realtà abbiamo detto che vale il doppio mandato per tutti e lei, considerando il mandato zero, comunque sta svolgendo u ...