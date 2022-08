Ndombele si avvicina al Napoli: operazione alla Anguissa, i dettagli (Di sabato 13 agosto 2022) Calciomercato Napoli, il club azzurro chiude la trattativa per Simeone che spera di essere convocato per Verona-Napoli, dopo aver svolto oggi le visite mediche. Ma Cristiano Giuntoli non si ferma, anche perché la rosa va completata. Il direttore sportivo del Napoli ieri è volato a Parigi per incontrare il Psg, obiettivo: chiudere la cessione di Fabian e prendere Navas. Una missione ambiziosa quella del dirigente azzurro che in Francia però ha fatto anche un’altra tappa: quella per incontrare gli agenti di Tanguy Ndombele e trovare l’accordo per portarlo al Napoli. Trattativa Napoli-Tottenham per Ndombele Giuntoli ha lavorato su questo nome a fari spenti, ma già da giorni ha intavolato un discorso con gli Spurs. Il fatto che Antonio Conte abbia deciso di metterlo fuori ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Calciomercato, il club azzurro chiude la trattativa per Simeone che spera di essere convocato per Verona-, dopo aver svolto oggi le visite mediche. Ma Cristiano Giuntoli non si ferma, anche perché la rosa va completata. Il direttore sportivo delieri è volato a Parigi per incontrare il Psg, obiettivo: chiudere la cessione di Fabian e prendere Navas. Una missione ambiziosa quella del dirigente azzurro che in Francia però ha fatto anche un’altra tappa: quella per incontrare gli agenti di Tanguye trovare l’accordo per portarlo al. Trattativa-Tottenham perGiuntoli ha lavorato su questo nome a fari spenti, ma già da giorni ha intavolato un discorso con gli Spurs. Il fatto che Antonio Conte abbia deciso di metterlo fuori ...

