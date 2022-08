Napoli, Spalletti: “In campo per raccogliere il massimo, obiettivo ringiovanimento centrato” (Di sabato 13 agosto 2022) “Il ringiovanimento della rosa e l’abbassamento dei costi ci sono stati. Del resto parleremo alla chiusura del mercato. Il calciomercato di ora è particolare, non solo per la crisi di questi giorni ma anche perché è più breve rispetto al solito”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a circa 48 ore dalla “prima” di campionato, in trasferta, contro il Verona. “Le ambizioni sono e rimarranno alte. Questa squadra nuova, sono sicuro, farà innamorare nuovamente i nostri splendidi tifosi. Le dinamiche negli spogliatoi sono cambiate: facendo a meno di Ospina, Kuolibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne questo era certo. Le dinamiche di gioco sono e restano uguali, quelle degli spogliatoi vedremo. Sono convinto che già a Verona faremo vedere le giuste geometrie. Poi vediamo come reagirà la squadra e lo spogliatoio, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “Ildella rosa e l’abbassamento dei costi ci sono stati. Del resto parleremo alla chiusura del mercato. Il calciomercato di ora è particolare, non solo per la crisi di questi giorni ma anche perché è più breve rispetto al solito”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del, Luciano, a circa 48 ore dalla “prima” di campionato, in trasferta, contro il Verona. “Le ambizioni sono e rimarranno alte. Questa squadra nuova, sono sicuro, farà innamorare nuovamente i nostri splendidi tifosi. Le dinamiche negli spogliatoi sono cambiate: facendo a meno di Ospina, Kuolibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne questo era certo. Le dinamiche di gioco sono e restano uguali, quelle degli spogliatoi vedremo. Sono convinto che già a Verona faremo vedere le giuste geometrie. Poi vediamo come reagirà la squadra e lo spogliatoio, ...

