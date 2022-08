Napoli Ndombele, c’è l’apertura del Tottenham: ora si cerca l’accordo con il giocatore (Di sabato 13 agosto 2022) Il Napoli si avvicina a Ndombele del Tottenham, gli Spurs hanno aperto al prestito con riscatto e ora si cerca l’accordo con il giocatore Il Napoli ha trovato il suo rinforzo per il centrocampo. Si tratta di Ndombele del Tottenham, è lui il regalo di Giuntoli a Spalletti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Tottenham avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Ora tocca trovare l’accordo sull’ingaggio con il giocatore per chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Ilsi avvicina adel, gli Spurs hanno aperto al prestito con riscatto e ora sicon ilIlha trovato il suo rinforzo per il centrocampo. Si tratta didel, è lui il regalo di Giuntoli a Spalletti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ilavrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Ora tocca trovaresull’ingaggio con ilper chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

