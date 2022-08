' Napoli | c' è il sì di Navas | si cerca l' intesa col Psg'

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, blitz a #Parigi del direttore sportivo #Giuntoli Col #Psg si continua a trattare per… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Napoli, da #Raspadori e #Petagna fino a #FabianRuiz e #Navas: le ultime - camila_healing : RT @DLudovica: Una #Navas sta per approdare a Napoli… - ShotoSocios : RT @Napoli_Report: Keylor #Navas è ad un passo dal #Napoli. Ultimi dettagli sulla formula e parte dell’ingaggio, che sarà pagato dal #PSG.… -

A due giorni dall'esordio in campionato contro il Verona ilincassa un'altra bella notizia sul mercato. Dopo l'accordo raggiunto con il Verona per Giovanni Simeone, Keylorha infatti detto sì al trasferimento in ...Germain - Real Madrid / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: KeylorL'Equipe non ha dubbi: Keylorha detto sì al. Scrive l'edizione on line del quotidiano francese: Il nuovo ...In casa Napoli il mercato potrebbe non essere finito con Simeone, dove si attende solo il twitter presidenziale. Secondo l’Equipe il portiere Keylor Navas avrebbe detto di sì al club azzurro. Il Psg i ...Keylor Navas e Tanguy Ndombele sarebbero molto vicini all'approdo al Napoli di Luciano Spalletti. Questo quantomeno secondo quanto riportato dall'Equipe, nota testata francese, la quale ha fatto il pu ...