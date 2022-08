Mourinho: “Applauso alla Roma per il mercato, poi se ne arrivano altri…” (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un Applauso al club per il mercato. Se poi mi chiedono se ho bisogno di qualche giocatore in più per una stagione senza paure allora dico di sì”. Così José Mourinho alla vigilia dell’incontro in trasferta contro la Salernitana. “Il mercato non è chiuso, purtroppo. Inizia la stagione, si giocano 3-4 gare prima della chiusura del mercato e ovviamente è una cosa che non mi piace. Fare una valutazione adesso è prematuro. Penso che è meglio aspettare. Abbiamo preso 5 giocatori per 7 milioni e cinque giocatori di questa qualità per sette milioni è ovvio che sia stato fatto qualcosa di molto molto buono”. Quindi niente frustrazioni: “Forse è un termine troppo forte oggi, abbiamo fatto cinque giocatori utili per il miglioramento della nostra rosa. Sono usciti Mkhitaryan e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Unal club per il. Se poi mi chiedono se ho bisogno di qualche giocatore in più per una stagione senza paure allora dico di sì”. Così Josévigilia dell’incontro in trasferta contro la Salernitana. “Ilnon è chiuso, purtroppo. Inizia la stagione, si giocano 3-4 gare prima della chiusura dele ovviamente è una cosa che non mi piace. Fare una valutazione adesso è prematuro. Penso che è meglio aspettare. Abbiamo preso 5 giocatori per 7 milioni e cinque giocatori di questa qualità per sette milioni è ovvio che sia stato fatto qualcosa di molto molto buono”. Quindi niente frustrazioni: “Forse è un termine troppo forte oggi, abbiamo fatto cinque giocatori utili per il miglioramento della nostra rosa. Sono usciti Mkhitaryan e ...

