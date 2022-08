Mou: 'Bene il mercato con 7 milioni. Ma noi non siamo da scudetto, la Lazio ne ha spesi 39...' (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

zazoomblog : Mou: Bene il mercato con 7 milioni. Noi non siamo da scudetto la Lazio ne ha spesi 39... - #mercato #milioni.… - infoitsport : Mou getta acqua sul fuoco: 'Bene il mercato con solo 7 milioni... Ma non siamo da scudetto' - AlBlind76 : @Frank510Fm Hai ragione però le famose 4 quest’anno mi sembrano più attrezzate per fare bene in entrambi i casi…poi… - davideda882 : @DucaAndrea85 Per motivi diversi sì... Occhio però alla Roma se parte bene l'entusiasmo della piazza può trascinar… - erSorPasquino : @fettonejr @FlavioMTassotti @sostenibile_2 non è il mio esatto profilo di attaccante , ma va bene perche lo vuole M… -