Morto Piero Angela, l’ultimo messaggio: “Penso di aver fatto la mia parte, cercate di fare anche voi la vostra” (Di sabato 13 agosto 2022) foto pagina Facebook SuperquarkROMA – A 93 anni è Morto il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela. La notizia è stata data dal figlio Alberto. Sulla pagina Facebook di Superquark è apparso oggi questo messaggio, scritto da Piero Angela prima di lasciarci: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano”. E aggiunge: “Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 13 agosto 2022) foto pagina Facebook SuperquarkROMA – A 93 anni èil giornalista e divulgatore scientifico. La notizia è stata data dal figlio Alberto. Sulla pagina Facebook di Superquark è apparso oggi questo, scritto daprima di lasciarci: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Mala natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano”. E aggiunge: “Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a ...

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - Agenzia_Ansa : FLASH| E' morto Piero Angela #ANSA - RaiNews : E' morto Piero Angela, l'annuncio sui social del figlio Alberto. Notizia in aggiornamento su - silvia88730545 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| E' morto Piero Angela #ANSA - Aurora36849910 : RT @ashcoltami: Ma cosa vuol dire che è morto Piero Angela per me era una di quelle figure eterne -