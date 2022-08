Morto Piero Angela | l’addio di Mattarella | “Provo grande dolore | la Repubblica gli è riconoscente” Maurizio Costanzo | “Per me era immortale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022)questa mattina all’età di 93 anni. Il divulgatore scientifico e volto di punta di Rai1 con Superquark ha segnato un pezzo di storia italiana. È stato il figlio Alberto con un post pubblicato sui suoi social ad annunciare la scomparsa del padre. Da sempre un estimatore della scienza e della storia,si è fatto portavoce della cultura in tutte le sue forme e in diversi ambiti, come ha sottolineato anche il presidente dellaSergio, che ha voluto rendergli omaggio in un messaggio d’addio. “per la morte di, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in ...