Morto Piero Angela, Alberto: "Buon viaggio papà" Addio a uno dei più grandi divulgatori scientifici della tv (Di sabato 13 agosto 2022) "Buon viaggio papà". Così Alberto Angela ha dato l'annuncio della morte del padre Piero su Twitter. Piero Angela uno dei più grandi divulgatori scientifici della televisione italiana, si è spento all'età di 93 anni.

