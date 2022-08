Morto a 93 anni Piero Angela L' annuncio del figlio Alberto | ' Buon viaggio papà'

(Di sabato 13 agosto 2022) Era entrato nelle case degli italiani in punta di piedi, con quella sua straordinaria abilità di divulgare nozioni che molti avrebbero reso complicate ed astruse con una semplicità invidiabile e ...

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - repubblica : E' morto Piero Angela. Il figlio Alberto: 'Buon viaggio papa''. Il grande divulgatore scientifico aveva 93 anni - Corriere : Piero Angela è morto: il giornalista e conduttore tv aveva 93 anni - RumpleSil : RT @rtl1025: ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, in un post s… - fbrwl_ale : RT @Cinguetterai: È morto #PieroAngela. Ci lascia a 93 anni il maestro della divulgazione, una colonna portante del servizio pubblico itali… -

Mi è mancato il dialogo: èquando avevo 20e fino a quell'età non sei in grado di apprezzare queste cose". Se grazie a una speciale macchina del tempo potesse incontrarlo oggi cosa gli ...PIERO ANGELA: L'ULTIMO SALUTO AL SUO PUBBLICO Nei giorni scorsi Piero Angela , giornalista ... 'Cari amici - ha scritto - mi spiace non essere più con voi dopo 70assieme. Ma anche la natura ...Piero Angela è morto a 94 anni dopo aver cambiato la televisione e la cultura italiana. Il primo a dare il triste annuncio è stato il figlio Alberto Angela, che da anni ormai ha raccolto il testimone ...Si è spento a 93 anni – 94 li avrebbe compiuti a dicembre – il giornalista, scrittore e soprattutto divulgatore scientifico, fino all’ultimo nelle nostre case, Piero Angela. Noi e i nostri fornitori a ...