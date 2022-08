Morte Piero Angela, Mattarella: La Repubblica gli è riconoscente (Di sabato 13 agosto 2022) “Provo grande dolore per la Morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) “Provo grande dolore per ladi, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la”.Lo dichiara il presidente dellaSergio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

