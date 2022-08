Monza Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio U-Power, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Monza e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio U-Power, Monza e Torino si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Monza Torino 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Monza Torino 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Mariani CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio U-Power, ilvalido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio U-Power,si affrontano nelvalido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Mariani CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - GianluVisco : RT @tvdellosport: ???? VERSO MONZA ?? TORINO Cresce l’attesa all’esterno dell’U-Power Stadium per il debutto del Monza in Serie A contro il… - nerorimmel : Dopo Monza-Torino, spero in bel goal del mio principe Andrea Ranocchia -