Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Petagna titolare (Di sabato 13 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Monza e Torino, valida per la prima giornata di Serie A. C’è grande entusiasmo tra i padroni di casa per l’esordio assoluto nel massimo campionato, reso possibile grazie alla vittoria dei playoff di Serie B nella scorsa stagione, quando i brianzoli hanno collezionato 19 vittorie. Si tratta di un record per il Monza in un singolo campionato di regular season in Serie B superando i 17 successi del 1955/56, 1976/77 e 2020/21. La squadra brianzola è la 69^ ad esordire nel torneo, la 12^ formazione lombarda differente. E aggiungendo la Cremonese, la Serie A 2022/23 conta 5 squadre della Lombardia. Non accadeva dal 2002/03 quando c’erano Inter, Milan, Atalanta, Brescia e Como. Comincia in trasferta il campionato del Torino, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 13 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la prima giornata di Serie A. C’è grande entusiasmo tra i padroni di casa per l’esordio assoluto nel massimo campionato, reso possibile grazie alla vittoria dei playoff di Serie B nella scorsa stagione, quando i brianzoli hanno collezionato 19 vittorie. Si tratta di un record per ilin un singolo campionato di regular season in Serie B superando i 17 successi del 1955/56, 1976/77 e 2020/21. La squadra brianzola è la 69^ ad esordire nel torneo, la 12^ formazione lombarda differente. E aggiungendo la Cremonese, la Serie A 2022/23 conta 5 squadre della Lombardia. Non accadeva dal 2002/03 quando c’erano Inter, Milan, Atalanta, Brescia e Como. Comincia in trasferta il campionato del, ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - sportli26181512 : Monza-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Il Monza in campo per la prima volta nella su… - sportli26181512 : Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Caprari e Petagna contro Radonjic e Miranchuk: Ecco le formazioni ufficiali… -