(Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Agrate Brianza in provincia dihanno notificato ad un marocchinoun'ordinanza di custodia cautelare per “stalking” emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo brianzolo su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, perché avrebbe perseguito e minacciato di morte l'exe i suoi familiari. Il giovane, disoccupato con precedenti di polizia, non accettando la fine della propria relazione sentimentale, aveva iniziato ad inviarle incessantemente messaggi minatori e offensivi. L'attività è stata avviata a seguito di una dettagliata denuncia presentata ad aprile dalla vittima accompagnata dai genitori dai Carabinieri di Agrate Brianza, in cui aveva descritto le vessazioni psicologiche e fisiche che era stata costretta a subire. Il ...

Monza: perseguita ex fidanzata minorenne e famiglia, arrestato 30enne di origine marocchina I carabinieri di Agrate Brianza in provincia di Monza hanno notificato ad un marocchino 30enne ... richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, perché avrebbe perseguito e minacciato di ...