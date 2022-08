Gazzetta_it : Berlusconi e Galliani sono tornati: dal Milan al Monza, ancora in A dopo 5 anni - capuanogio : ?? L'ultima volta di #Berlusconi e #Galliani in #SerieA risale al 9 aprile 2017: Milan-Palermo 4-0. Pochi giorni do… - cmdotcom : #Calciomercato #Monza, #Galliani chiude la porta a #Icardi: 'Abbiamo #Petagna, siamo a posto così' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Icardi? Con Petagna siamo a posto' - glooit : Galliani, Icardi? Con Petagna il Monza è a posto leggi su Gloo -

Sull'obiettivo del: " Non voglio contraddiree Berlusconi, ma il primo passo è cercare di mantenere la categoria. Iniziamo giocando contro un avversario difficile".- Torino, ...Arrivare in A per la prima volta, sognare in grande: veroBerlusconi elo sanno: si può fare. E allora siamo andati a vedere quali sono state le squadre - rivelazione che all'esordio assoluto in Serie A hanno stupito tutti, raggiungendo vette ...Finalmente si torna in campo: dopo l'anticipo dei trentaduesimi di Coppa Italia, fatali a diverse squadre di Serie A, tutte le venti squadre del."Icardi Con Petagna siamo a posto. Andavo a vedere il Monza a 5 anni, adesso vedere in questa squadra in Serie A e' incredibile". Cosi', ...