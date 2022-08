Monza: Berlusconi allo stadio per il debutto in Serie A (Di sabato 13 agosto 2022) Non poteva certamente mancare il Presidente Silvio Berlusconi all’esordio del suo Monza in Serie A. Per il match contro il Torino infatti, Berlusconi era sulle tribune dello U-Power Stadium, a fianco a lui, immancabile l’amministratore delegato Adriano Galliani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Non poteva certamente mancare il Presidente Silvioall’esordio del suoinA. Per il match contro il Torino infatti,era sulle tribune dello U-Power Stadium, a fianco a lui, immancabile l’amministratore delegato Adriano Galliani. SportFace.

Gazzetta_it : Berlusconi e Galliani sono tornati: dal Milan al Monza, ancora in A dopo 5 anni - capuanogio : ?? L'ultima volta di #Berlusconi e #Galliani in #SerieA risale al 9 aprile 2017: Milan-Palermo 4-0. Pochi giorni do… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Berlusconi e Galliani sono tornati: dal Milan al Monza, ancora in A dopo 5 anni - TonyTLS1900 : Berlusconi nero in tribuna Il suo Monza non va (Meglio pensare alla presidenza del senato...) #MonzaTorino - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @misterf_tweets @fabriziomico @Tvottiano @yosoyelfanal @1vs100tw @carlo234556… -