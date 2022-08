Molteni svela il piano della Lega: "Rimpatri e blocchi navali, così fermeremo gli sbarchi" (Di sabato 13 agosto 2022) «Quando sarà al governo, il centrodestra unito risolverà il problema immigrazione. Si tratta di un'emergenza nazionale, oltre che umanitaria». Nicola Molteni, big della Lega e sottosegretario all'Interno, spiega a Il Tempo le politiche per la sicurezza del programma della coalizione, all'indomani dell'ennesima tragedia sfiorata nel mare di Lampedusa. Sottosegretario, l'isola è allo stremo, l'hot spot scoppia. Dal primo gennaio 2022 a oggi si contano già 45mila sbarchi. Nel 2019, con Salvini al Viminale, in tutto l'anno furono appena 11mila. «Le dico di più. Dal primo gennaio al 5 settembre gli sbarchi furono cinquemila. Aumentarono dopo, quando la Lega non era ormai più al governo. Ma il tema dell'immigrazione non è solo semplice contabilità. È vero, quest'anno gli ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) «Quando sarà al governo, il centrodestra unito risolverà il problema immigrazione. Si tratta di un'emergenza nazionale, oltre che umanitaria». Nicola, bige sottosegretario all'Interno, spiega a Il Tempo le politiche per la sicurezza del programmacoalizione, all'indomani dell'ennesima tragedia sfiorata nel mare di Lampedusa. Sottosegretario, l'isola è allo stremo, l'hot spot scoppia. Dal primo gennaio 2022 a oggi si contano già 45mila. Nel 2019, con Salvini al Viminale, in tutto l'anno furono appena 11mila. «Le dico di più. Dal primo gennaio al 5 settembre glifurono cinquemila. Aumentarono dopo, quando lanon era ormai più al governo. Ma il tema dell'immigrazione non è solo semplice contabilità. È vero, quest'anno gli ...

