Milan-Udinese, Sottil: “Esordio emozionante. Vogliamo essere protagonisti”. Si gioca alle 18.30 (Di sabato 13 agosto 2022) Prima panchina in Serie A per il mister Andrea Sottil, per il quale “esordire a San Siro è molto emozionante. Ci venivo da calciatore e mi è sempre piaciuto giocare qui. Ora da allenatore le emozioni sono diverse, ma resto lucido”. Non sarà del match Destiny Udogie, “assente perché alle prese con un affaticamento – spiega l’allenatore – Abbiamo preferito non rischiarlo contro la Feralpisalò, così come oggi”. Il laterale è al centro di numerosi discorsi di mercato, ma Sottil spegne sul nascere le domande: “Al mercato pensano la proprietà e il direttore, io alleno i giocatori, che sono concentrati ad affrontare questo Milan”.Rossoneri allenati da Stefano Pioli, che il mister bianconero conosce molto ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 agosto 2022) Prima panchina in Serie A per il mister Andrea, per il quale “esordire a San Siro è molto. Ci venivo da calciatore e mi è sempre piaciutore qui. Ora danatore le emozioni sono diverse, ma resto lucido”. Non sarà del match Destiny Udogie, “assente perchéprese con un affaticamento – spiega l’natore – Abbiamo preferito non rischiarlo contro la Feralpisalò, così come oggi”. Il laterale è al centro di numerosi discorsi di mercato, maspegne sul nascere le domande: “Al mercato pensano la proprietà e il direttore, iono itori, che sono concentrati ad affrontare questo”.Rossonerinati da Stefano Pioli, che il mister bianconero conosce molto ...

