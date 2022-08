Milan-Udinese, le probabili formazioni del match (Di sabato 13 agosto 2022) Ci siamo. Oggi alle 18:30 parte ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Le settimane ed i mesi dedicati al calciomercato non hanno fatto altro che fomentare i tifosi, che oggi ritroveranno i loro amati beniamini in campo. La partita d’apertura ovviamente sarà Milan-Udinese. Gli attuali campioni di Italia, il sorprendente diavolo di Pioli è pronto a ripartire di nuovo in casa. A San Siro i rossoneri ospiteranno per questa prima giornata la nuova Udinese di Sottil, pronta a sorprendere al suo esordio sulla panchina bianconera. Il Milan scenderà in campo oggi con una squadra uguale a quella dell’anno scorso. I nuovi innesti ed i rientri (Adli, Pobega, Origi e De Ketelaere) partiranno dalla panchina. Sorpresa Rebic probabile prima punta, che scavalca momentaneamente il rivale Giroud. Situazione pressoché ... Leggi su zon (Di sabato 13 agosto 2022) Ci siamo. Oggi alle 18:30 parte ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Le settimane ed i mesi dedicati al calciomercato non hanno fatto altro che fomentare i tifosi, che oggi ritroveranno i loro amati beniamini in campo. La partita d’apertura ovviamente sarà. Gli attuali campioni di Italia, il sorprendente diavolo di Pioli è pronto a ripartire di nuovo in casa. A San Siro i rossoneri ospiteranno per questa prima giornata la nuovadi Sottil, pronta a sorprendere al suo esordio sulla panchina bianconera. Ilscenderà in campo oggi con una squadra uguale a quella dell’anno scorso. I nuovi innesti ed i rientri (Adli, Pobega, Origi e De Ketelaere) partiranno dalla panchina. Sorpresa Rebic probabile prima punta, che scavalca momentaneamente il rivale Giroud. Situazione pressoché ...

