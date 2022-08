Milan-Udinese, gol di Masina di testa e nuovo pareggio prima dell’intervallo (VIDEO) (Di sabato 13 agosto 2022) Alla centesima partita in Serie A, Adam Masina si ripresenta in Italia con la maglia dell’Udinese e segna subito. Contro il Milan è 2-2 all’intervallo proprio grazie al difensore di passaporto italiano che con un gran colpo di testa in tuffo in proiezione offensiva firma la rete del 2-2 beffando Maignan. In alto ecco il VIDEO del gol del nuovo pareggio al Meazza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Alla centesima partita in Serie A, Adamsi ripresenta in Italia con la maglia dell’e segna subito. Contro ilè 2-2 all’intervallo proprio grazie al difensore di passaporto italiano che con un gran colpo diin tuffo in proiezione offensiva firma la rete del 2-2 beffando Maignan. In alto ecco ildel gol delal Meazza. SportFace.

