Milan Udinese 4-2: Rebic trascina i rossoneri, buona la prima (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, Milan e Udinese si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Udinese 4-2MOVIOLA 1? Inizia il Milan 2? Gol Becao – Sugli sviluppi di calcio d’angolo il giocatore bianconero è il più veloce di tutti e batte Maignan per il vantaggio bianconero 8? Protesta il Milan – Azione personale di Rebic sulla fascia che calcia, Silvestri respinge, arriva Calabria che secondo i giocatori rossoneri è stato anticipato in maniera fallosa 9? Marelli va al Var! ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-2MOVIOLA 1? Inizia il2? Gol Becao – Sugli sviluppi di calcio d’angolo il giocatore bianconero è il più veloce di tutti e batte Maignan per il vantaggio bianconero 8? Protesta il– Azione personale disulla fascia che calcia, Silvestri respinge, arriva Calabria che secondo i giocatoriè stato anticipato in maniera fallosa 9? Marelli va al Var! ...

AntoVitiello : #Giroud in gruppo. Recuperato per #Milan Udinese - borghi_claudio : Oggi sarò a San Siro prima della partita Milan Udinese insieme ai ragazzi della Lega Milano per volantinaggio di in… - gippu1 : L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il prim… - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Il Milan riparte a valanga: poker all’Udinese, comanda Rebic - Gazzetta_it : Il Milan riparte a valanga: poker all’Udinese, comanda Rebic -