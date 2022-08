Milan, Sky: “Varie opzioni per il reparto difensivo” (Di sabato 13 agosto 2022) Milan SKY- Il Milan debutterà in Serie A alle ore 18:30, insieme a Sampdoria-Atalanta per dare via alla massima serie Italiana. I Rossoneri giocheranno a San Siro contro l’Udinese. Il Milan lavora attivamente su più fronti in entrata, legati al centrocampo dopo l’infortunio lieve di Tonali e sulla difesa. ll tecnico Stefano Pioli attende rinforzi e si prepara al meglio per la sfida di questo pomeriggio contro l’Udinese. La dirigenza ha promesso due rinforzi, uno in difesa ed uno nella zona mediana del campo. Ma il tempo stringe ed il prospetto più seguito, Abdou Diallo, continua ad essere lontano.Difficile trovare un accordo con il Paris Saint Germain, nonostante qualche incoraggiante segnale di apertura al prestito con diritto di riscatto. Se le cose non prenderanno una diversa piega, i rossoneri potrebbero a sorpresa rimanere ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)SKY- Ildebutterà in Serie A alle ore 18:30, insieme a Sampdoria-Atalanta per dare via alla massima serie Italiana. I Rossoneri giocheranno a San Siro contro l’Udinese. Illavora attivamente su più fronti in entrata, legati al centrocampo dopo l’infortunio lieve di Tonali e sulla difesa. ll tecnico Stefano Pioli attende rinforzi e si prepara al meglio per la sfida di questo pomeriggio contro l’Udinese. La dirigenza ha promesso due rinforzi, uno in difesa ed uno nella zona mediana del campo. Ma il tempo stringe ed il prospetto più seguito, Abdou Diallo, continua ad essere lontano.Difficile trovare un accordo con il Paris Saint Germain, nonostante qualche incoraggiante segnale di apertura al prestito con diritto di riscatto. Se le cose non prenderanno una diversa piega, i rossoneri potrebbero a sorpresa rimanere ...

GianlucaOdinson : Ti ricordi che è iniziata la serie A per le gioiose forme junoniche della Diletta Leotta su Dazn durate il preparti… - serie_a24 : Milan, Sky: “Varie opzioni per il reparto difensivo” - passoappenaposs : Sky sport...ma sembra Milan Channel... @ManuBaio Perchè solo un fazzoletto e non una bella sciarpa della fossa dei… - Army_61 : @_internelcuore_ Sono un tifoso, dopo un anno Non rinnovo @DAZN. mi interessa solo la partita dell'Inter e ne devo… - pepromano : @SiavoushF La pirateria aumenta perchè oltre ad offrire tutto a 10€, è fruibile dallo stesso servizio. È semplice.… -