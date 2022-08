Milan | Diaz | 'Sono tranquillo sulle mie qualità | che bello segnare a San Siro'

(Di sabato 13 agosto 2022) Ecco le parole di Brahim, trequartista dela segno nella vittoria contro l'Udinese: "Do sempre tutto per questa squadra, pe...

AntoVitiello : ? Il #Milan ricomincia con una vittoria a #SanSiro, trascinato dalla doppietta di #Rebic e da un #Diaz ispirato. Fa… - SkySport : MILAN-UDINESE 4-2 Risultato finale ? ? #Becao (2’) ? rig. #TheoHernandez (11’) ? #Rebic (15’) ? #Masina (45+3’) ?… - pedroohhhh : RT @AntoVitiello: ? Il #Milan ricomincia con una vittoria a #SanSiro, trascinato dalla doppietta di #Rebic e da un #Diaz ispirato. Fase dif… - ManuFilippone95 : RT @RepMilan: Le pagelle di Milan-Udinese: Brahim Diaz rapace, Deulofeu senza brillantezza - RadioRossonera : #MilanUdinese le parole di #Diaz ai microfoni di #Dazn -

Nella ripresa Brahime ancora Rebic , fissano il punteggio sul definitivo 4 - 2.(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic (39' st Pobega), Bennacer; ...... passa in vantaggio l'Udinese con Becao , pareggia e sorpassa ilcon Theo Hernandez (su rigore) e Krunic , poi, in pieno recupero, Masina fa 2 - 2. Nella ripresa Brahime ancora Rebic , ...(ANSA) - MILANO, 13 AGO - 'Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, dobbiamo lavorare perché anche oggi abbiamo fatto degli errori.Si scatenano le prime polemiche in Serie A. Si è aperta la prima giornata del massimo torneo italiano, il Milan ha conquistato tre punti preziosi contro l’Udinese. La gara si è conclusa sul risultato ...