Milan | Cardinale vicino alla squadra Oggi la sfida contro l’Udinese | News

MilanPress_it : #Cardinale ha mandato un messaggio alla squadra per l'inizio della stagione?????? - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, giovedì Cardinale ha mandato un messaggio d’incoraggiamento alla squadra rossonera in vista dell'inizio d… - MilanLiveIT : ???? Gerry Cardinale si è fatto sentire prima di #MilanUdinese - PianetaMilan : .@acmilan , #Cardinale vicino alla squadra. Oggi la sfida contro l’ #Udinese | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan , #Cardinale ha mandato un messaggio d’incoraggiamento alla squadra #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Giovedì il futuro proprietario Gerryha mandato un messaggio d'incoraggiamento al gruppo: ...del mercato in uscita e dichiara aperto "con orgoglio" il campionato della rivincita sul. "...6) Mister Pioli ha citato in conferenza l'in bocca al lupo died Elliott. Mood perfetto da centro d'equilibrio del. Sarà un passaggio importante, con la protezione e la tutela della ...Cardinale ha voluto farsi sentire prima di Milan-Udinese: il futuro proprietario rossonero vuole essere vicino alla squadra di Pioli.L’allenatore dell’AC Milan Stefano Pioli ha rivelato di essere in costante contatto con la dirigenza e di aver parlato con la proprietà. Pioli ha parlato ai giornalisti riuniti a Milanello per la sua ...