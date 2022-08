Migranti, in Austria furgone si ribalta durante fuga: 3 morti e 7 feriti (Di sabato 13 agosto 2022) Vienna, 13 ago. - Tre persone sono morte dopo che l'autista di un furgone che trasportava diversi Migranti si è dato alla fuga per cercare di evitare un controllo della polizia in Austria: secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Vienna, 13 ago. - Tre persone sono morte dopo che l'autista di unche trasportava diversisi è dato allaper cercare di evitare un controllo della polizia in: secondo ...

Kmetro0_eu : Austria: furgone con a bordo 20 migranti si ribalta, 3 morti e 7 feriti - Sampfan : RT @MediasetTgcom24: Austria, furgone si ribalta per sfuggire controllo alla frontiera: morti 3 migranti #burgenland #austria #russa https… - MediasetTgcom24 : Austria, furgone si ribalta per sfuggire controllo alla frontiera: morti 3 migranti #burgenland #austria #russa - Ticinonline : Furgone carico di migranti prova a fuggire dalla polizia e si ribalta #migranti #austria #slovacchia - VirgilioVazzari : Austria: furgone carico di migranti si ribalta, tre morti. Il conducente, poi arrestato, avrebbe accelerato per evi… -