Migranti, in Austria furgone si ribalta durante fuga: 3 morti e 7 feriti (Di sabato 13 agosto 2022) Vienna, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - Tre persone sono morte dopo che l'autista di un furgone che trasportava diversi Migranti si è dato alla fuga per cercare di evitare un controllo della polizia in Austria: secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, una donna e due uomini sono rimasti uccisi quando il veicolo si è ribaltato. A bordo del furgone viaggiavano circa 20 persone, tra loro dei bambini. Sette di queste sono rimaste gravemente ferite nell'incidente vicino a Kittsee, nei pressi del confine con l'Ungheria. L'autista, cercando di evitare il posto di blocco, ha accelerato bruscamente in autostrada ma ha perso il controllo del veicolo mentre cercava di prendere l'uscita successiva. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Vienna, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - Tre persone sono morte dopo che l'autista di unche trasportava diversisi è dato allaper cercare di evitare un controllo della polizia in: secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, una donna e due uomini sono rimasti uccisi quando il veicolo si èto. A bordo delviaggiavano circa 20 persone, tra loro dei bambini. Sette di queste sono rimaste gravemente ferite nell'incidente vicino a Kittsee, nei pressi del confine con l'Ungheria. L'autista, cercando di evitare il posto di blocco, ha accelerato bruscamente in autostrada ma ha perso il controllo del veicolo mentre cercava di prendere l'uscita successiva.

Ticinonline : Furgone carico di migranti prova a fuggire dalla polizia e si ribalta #migranti #austria #slovacchia - VirgilioVazzari : Austria: furgone carico di migranti si ribalta, tre morti. Il conducente, poi arrestato, avrebbe accelerato per evi… - LiberoReporter : Migranti, in Austria furgone si ribalta durante fuga: 3 morti e 7 feriti - Gaebaldi : Migranti, in Austria furgone si ribalta durante fuga: 3 morti e 7 feriti - eucervo : RT @TgrRaiAltoAdige: Gli arrivi dei #migranti al #Brennero variano sensibilmente di giorno in giorno, ma arrivano fino ai 100 in 24 ore. L'… -