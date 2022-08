Mi capita davvero troppo spesso di incontrare donne della mia generazione | che hanno avuto e avranno vite bellissime | e di vederle infelici Depresse Tese Ansiose Perché?

Leggi su iodonna

(Di sabato 13 agosto 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando diciotto anni fa abbiamo cominciato a discutere su “quello che gli uomini non dicono”, cioè quello che gli uomini dicono tra loro sullequando non sono ascoltati, il mondo era molto più libero. Non c’era questo timore di urtare non tanto sensibilità quanto suscettibilità. Non c’erano i social a gettare fango su tutto quello che non segue i luoghi comuni, le idee ricevute, la correttezza politica. Però non credo che renderei un buon servizio alle lettrici se non scrivessi quello che penso. Quindi lo faccio. Badando a non offendere le sensibilità, non le suscettibilità. Quand’eravamo ragazzi, pensavamo che le nostre coetanee se la passassero meglio di noi. Conducevano le danze. Potevano avere quasi tutti gli uomini che volevano, anche se magari li avrebbero voluti per la vita e ...