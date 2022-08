Meteo, le previsioni in Campania di sabato 13 agosto 2022 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 13 agosto 2022. Avellino – Temporali e schiariti si prevedono per il sabato irpino. Il cielo si presenterà coperto da metà mattinata e a partire dal pomeriggio sono attesi rovesci sul territorio avellinese. Il vento da Ponente soffierà con intensità di 10 km/h. portando raffiche fino a 16 km/h. Temperature: minima di 15 °C e massima di 25 °C. Benevento – Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite sul Sannio. Mattinata con cielo prevalentemente coperto, a partire dal primo pomeriggio arriverà la pioggia. La situazione dovrebbe migliorare in serata. Atteso un vento di Ponente con intensità di 10 km/h, raffiche fino a 16 km/h. Le temperature si manterranno comprese tra 17°C e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,13. Avellino – Temporali e schiariti si prevedono per ilirpino. Il cielo si presenterà coperto da metà mattinata e a partire dal pomeriggio sono attesi rovesci sul territorio avellinese. Il vento da Ponente soffierà con intensità di 10 km/h. portando raffiche fino a 16 km/h. Temperature: minima di 15 °C e massima di 25 °C. Benevento – Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite sul Sannio. Mattinata con cielo prevalentemente coperto, a partire dal primo pomeriggio arriverà la pioggia. La situazione dovrebbe migliorare in serata. Atteso un vento di Ponente con intensità di 10 km/h, raffiche fino a 16 km/h. Le temperature si manterranno comprese tra 17°C e ...

