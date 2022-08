Mercato Milan – Sfuma il trasferimento in rossonero del giovane Mancini (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, Tommaso Mancini, baby talento in forza al Vicenza, non si trasferirà al Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, Tommaso, baby talento in forza al Vicenza, non si trasferirà al

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - capuanogio : Le griglie della #gds?? #Sacchi: #Milan favorito, #Roma rivelazione #Adani: #Juventus la più forte, non ha ancora… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - BELLISSIMANTE : RT @Seby_Sarno_: Il #Milan un tentativo per #Ziyech lo farà ma sta aspettando 2 cose: 1) Che arrivi un'offerta per un giocatore in quel re… - Giacomobacci2 : RT @Seby_Sarno_: Il #Milan un tentativo per #Ziyech lo farà ma sta aspettando 2 cose: 1) Che arrivi un'offerta per un giocatore in quel re… -