Medici Napoli | monito alla politica | La sanità sia priorità nei programmi elettorali

"Dai programmi elettorali e dalle dichiarazioni degli esponenti dei vari partiti è evidente che la sanità non è all'ordine del giorno tra i temi 'caldi'. Gli 'eroi' del covid sono già stati scaricati in favore di questioni che al momento arrivano più facilmente alla pancia dei cittadini. Eppure, oggi come ieri, donne e uomini in camice bianco continuano ad essere in prima linea per garantire il rispetto dei Lea nonostante le enormi carenze". Lo dice il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia, Bruno Zuccarelli, che aggiunge: "Le continue aggressioni, le chiusure dei pronto soccorso nei quali non si riesce più a reclutare personale, le carenze d'organico negli ospedali, nel servizio 118, nella Medicina territoriale e in ogni altro ambito dell'assistenza ...

