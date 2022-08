Medagliere European Championships 2022: l’Italia tallona la Gran Bretagna! (Di sabato 13 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in nove sport, ovvero arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon. Medagliere European Championships 2022 # Paese O A B T. 1 Gran Bretagna 5 5 3 13 2 Italia 5 1 3 9 3 Romania 3 0 3 6 4 Germania 2 3 1 6 5 Francia 2 1 3 6 6 Norvegia 2 0 0 2 7 Paesi Bassi 1 5 2 8 8 Repubblica ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno gli, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in nove sport, ovvero arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon.# Paese O A B T. 1Bretagna 5 5 3 13 2 Italia 5 1 3 9 3 Romania 3 0 3 6 4 Germania 2 3 1 6 5 Francia 2 1 3 6 6 Norvegia 2 0 0 2 7 Paesi Bassi 1 5 2 8 8 Repubblica ...

