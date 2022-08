Mattarella | “Grande dolore per la morte di Piero Angela | la Repubblica gli è riconoscente”

(Di sabato 13 agosto 2022) ROMA – A seguito della scomparsa di, morto oggi a 93 anni, il Presidente della, Sergio(foto), ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Provoper ladi, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare unitaliano cui la”. L'articolo L'Opinionista.

