Margherita Pastore, chi è la moglie di Piero Angela e come si sono conosciuti (Di sabato 13 agosto 2022) Al fianco di Piero Angela per 67 anni, Margherita Pastore in Angela è la madre di Alberto e Christine Angela. Il divulgatore ha spesso parlato di lei e raccontato la loro vita insieme. Margherita Pastore: chi è la compagna di vita di Piero Angela Morto in pieno agosto, all'età di 93 anni, Piero Angela ha lasciato un vuoto nell'opinione pubblica italiana e anche nei suoi affetti. Malgrado con la sua passione sia entrato nelle case dei telespettatori come una persona cara, quasi fosse una conoscenza diretta di tutti gli italiani, Piero Angela lascia una famiglia "di sangue", molto unita e forte.

