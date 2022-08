Manchester United, Ronaldo non si muove! (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo AS, il Manchester United ha deciso: Ronaldo resta, a meno di clamorose sorprese, ad Old Trafford. Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo AS, ilha deciso:resta, a meno di clamorose sorprese, ad Old Trafford.

