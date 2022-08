Manchester City vs Bournemouth – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo aver ottenuto entrambe un successo per 2-0 nel weekend di apertura della Premier League, i campioni del Manchester City e il neopromosso Bournemouth si preparano a darsi battaglia all’Etihad Stadium sabato 13 agosto. I Citizens hanno avuto la meglio sul West Ham United al London Stadium l’ultima volta, mentre i Cherries hanno vinto in modo convincente sull’Aston Villa. Il calcio d inizio di Manchester City vs Bournemouth è previsto alle 16 Anteprima della partita Manchester City vs Bournemouth: a che punto sono le due squadre Manchester City Forse attirando maggiormente l’attenzione per la sua comica intervista post-partita in cui ha faticato a trattenere le imprecazioni, il debutto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo aver ottenuto entrambe un successo per 2-0 nel weekend di apertura della Premier League, i campioni dele il neopromossosi preparano a darsi battaglia all’Etihad Stadium sabato 13 agosto. I Citizens hanno avuto la meglio sul West Ham United al London Stadium l’ultima volta, mentre i Cherries hanno vinto in modo convincente sull’Aston Villa. Il calcio d inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreForse attirando maggiormente l’attenzione per la sua comica intervista post-partita in cui ha faticato a trattenere le imprecazioni, il debutto di ...

