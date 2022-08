Malgrado una lunga malattia | Piero Angela | le ultime parole prima di morire

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022)è venuto a mancare all'età di 93 anni. A dare il triste annuncio è stato il figlio Alberto, che sui social ha condiviso una foto e scritto “buon viaggio papà”. Il divulgatore scientifico è stato, è e sarà sempre un pezzo di storia del giornalismo e non solo di questo Paese. Dopo l'annuncio della morte sono state diffuse ledi. “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ...