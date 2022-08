“Mai con il partito di Bibbiano”: e adesso Di Maio non sa cosa dire (Di sabato 13 agosto 2022) "Io gli italiani non li tradisco" dichiarava l'ex grillino. Oggi parla di "percorso condiviso per anni" con quel Pd inchiodato come responsabile dello scandalo di Bibbiano Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) "Io gli italiani non li tradisco" dichiarava l'ex grillino. Oggi parla di "percorso condiviso per anni" con quel Pd inchiodato come responsabile dello scandalo di

sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - CarloCalenda : Giocate con le parole ma poi siete tutti insieme a sfilare contro le infrastrutture e i rigassificatori. Siete l’It… - fortaceto : Si stanno moltiplicando i post di Calenda che dice che non si sarebbe MAI alleato con Renzi; se lo ha detto quando… - katiaclouseau1 : RT @DeodatoRibeira: con il mancato invio dei dati a EUROMOMO da parte delle istituzioni italiane preposte,si sta mettendo in atto la più gr… -