Magliana | Contromano su un monopattino | arrestato

(Di sabato 13 agosto 2022) Fermatoa bordo di un, inveisce contro la pattuglia della Polizia Locale:– Era in servizio di vigilanza nel quartiere della, la pattuglia del XI Gruppo Marconi che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha fermato una persona intenta a percorrerevia dell’Impruneta a bordo di un, rischiando di impattare contro altri veicoli che in quel momento percorrevano la strada nella direzione opposta. L’uomo, italiano di 31 anni, riferisce la Polizia locale, ha reagito subito con un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, con insulti vari e minacce, fino ad agire con violenza, colpendo improvvisamente al volto uno degli operanti, con l’intento di darsi alla fuga. Tentativo non riuscito, in quanto lo stesso è stato subito ...

CasilinaNews : Magliana. Fermato contromano a bordo di un monopattino, inveisce contro i vigili: arrestato -

