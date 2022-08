L’ultimo saluto di Piero Angela: “Ho fatto la mia parte, cercate di fare la vostra per questo nostro difficile paese” (Di sabato 13 agosto 2022) “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi” inizia così il messaggio di addio che Piero Angela ha affidato alla redazione di Super Quark e che è stato postato pochi minuti fa, dopo la notizia della morte del divulgatore scientifico e giornalista. E’ stato Alberto Angela, con un brevissimo post sui social a salutare il suo papà, dando quindi quell’annuncio che nessuno di noi avrebbe mai voluto leggere. Chissà forse perchè pensavano che Piero Angela fosse in qualche modo immortale. Continuavamo a guardarlo in tv, nel suo salotto, nel suo studio, quello di Superquark, con la voce rassicurante, con tutto il suo sapere, e pensavano che magari, uno come lui, così speciale, non ci avrebbe mai abbandonati. Ma la natura appunto, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 agosto 2022) “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi” inizia così il messaggio di addio cheha affidato alla redazione di Super Quark e che è stato postato pochi minuti fa, dopo la notizia della morte del divulgatore scientifico e giornalista. E’ stato Alberto, con un brevissimo post sui social a salutare il suo papà, dando quindi quell’annuncio che nessuno di noi avrebbe mai voluto leggere. Chissà forse perchè pensavano chefosse in qualche modo immortale. Continuavamo a guardarlo in tv, nel suo salotto, nel suo studio, quello di Superquark, con la voce rassicurante, con tutto il suo sapere, e pensavano che magari, uno come lui, così speciale, non ci avrebbe mai abbandonati. Ma la natura appunto, come ...

