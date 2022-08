LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: ungheresi scatenati nel nuoto, Azzano è 7°, Pozzatti 18° (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Ha ufficialmente preso il via la frazione di ciclismo con i suoi 8 giri da 4,9 km per un totale di circa 40 chilometri. Vedremo come si dipenderà la gara 16.20 Gli azzurri. Azzano è settimo a 7 secondi, quindi 18° Pozzatti a 39, mentre Sarzilla è 25° a 44. 16.18 Siamo alla conclusione della parte di nuoto, dopo il secondo giro da 750 metri. Al comando sempre il magiaro Devay davvero scatenato in questa prima fase, con un margine di 4 secondi sul connazionale Lehmann e Hellwig. Quarto Coninx (Fra) a 6 assieme all’austriaco Knabl 16.14 Il ritmo imposto da Devay è notevole e i distacchi si fanno subito pesanti. I primi otto stanno provando a fare selezione, con il magiaro che vuole scappare 16.12 Gli altri azzurri: 11° Pozzatti a 23 secondi, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Ha ufficialmente preso il via la frazione di ciclismo con i suoi 8 giri da 4,9 km per un totale di circa 40 chilometri. Vedremo come si dipenderà la gara 16.20 Gli azzurri.è settimo a 7 secondi, quindi 18°a 39, mentre Sarzilla è 25° a 44. 16.18 Siamo alla conclusione della parte di, dopo il secondo giro da 750 metri. Al comando sempre il magiaro Devay davvero scatenato in questa prima fase, con un margine di 4 secondi sul connazionale Lehmann e Hellwig. Quarto Coninx (Fra) a 6 assieme all’austriaco Knabl 16.14 Il ritmo imposto da Devay è notevole e i distacchi si fanno subito pesanti. I primi otto stanno provando a fare selezione, con il magiaro che vuole scappare 16.12 Gli altri azzurri: 11°a 23 secondi, ...

