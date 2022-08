LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Pilato per l’oro, Miressi sfida Popovici. Alle 9.00 le batterie (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 8.50: Sta piovendo a dirotto sul Foro Italico ma non dovrebbero esserci ritardi nei programmi 8.47: Le azzurre ci proveranno per il podio nella 4×100 stile libero femminile con quattro atlete nelle prime dieci in batterie giovedì, che potrebbero riportare la squadra italiana ai LIVElli di qualche anno fa quando le azzurre con Federica Pellegrini se la giocavano per la medaglia a LIVEllo europeo e per la finale a LIVEllo mondiale. 8.44: Verranno assegnati ben sette titoli nella giornata di oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 8.50: Sta piovendo a dirotto sul Foro Italico ma non dovrebbero esserci ritardi nei programmi 8.47: Le azzurre ci proveranno per il podio nella 4×100 stile libero femminile con quattro atlete nelle prime dieci ingiovedì, che potrebbero riportare la squadra italiana ailli di qualche anno fa quando le azzurre con Federica Pellegrini se la giocavano per la medaglia allo europeo e per la finale allo mondiale. 8.44: Verranno assegnati ben sette titoli nella giornata di oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti ...

