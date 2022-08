LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: bene Scalia nei 50 dorso! Rivolta e Burdisso avanti nei 100 farfalla (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 9.37: Il moldavo Svet con. 2’18?46 vince la prima batteria dei 200 rana. Ora la seconda con Pizzini e Castello 9.35: Appena possibile pubblicheremo i nomi delle qualificate alle semifinali dei 50 dorso. Ora le 4 batterie dei 200 rana maschili 9.32: si attendono le decisioni dei giudici sull’ultima batteria. La olandese Giele viene squalificata. In semifinale ci saranno per l’Italia Scalia e Cocconcelli 9.30: La francese Moluh vince in 27?96 la quarta batteria davanti all’olandese con 28?10 9.29: La terza batteria va alla francese Pigree con 27?53, davanti alla azzurra Scalia con 27?71 9.27: ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 9.37: Il moldavo Svet con. 2’18?46 vince la prima batteria dei 200 rana. Ora la seconda con Pizzini e Castello 9.35: Appena possibile pubblicheremo i nomi delle qualificate alle semifinali dei 50 dorso. Ora le 4 batterie dei 200 rana maschili 9.32: si attendono le decisioni dei giudici sull’ultima batteria. La olandese Giele viene squalificata. In semifinale ci saranno per l’Italiae Cocconcelli 9.30: La francese Moluh vince in 27?96 la quarta batteria dall’olandese con 28?10 9.29: La terza batteria va alla francese Pigree con 27?53, dalla azzurracon 27?71 9.27: ...

News24_it : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Pilato per l'oro, Miressi sfida Popovici. Alle 9.00 le batterie… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Pilato per l'oro, Miressi sfida Popovici - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Pilato per l’oro Miressi sfida Popovici. Alle 9.00 le batterie -… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Europei Roma 2022: batterie e finali sabato 13 agosto in DIRETTA - #Nuoto #Europei #2022: #batterie - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? Nuoto, Europei di Roma 09h00 batterie A seguire ?????? European Championships da Monaco C… -