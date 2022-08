LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia con il preliminare del libero a squadre (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.51 È il momento della Francia, altra nazione da tenere d’occhio. 09.49 La Grecia sale in prima posizione con 88.0000 punti (26.1000, 35.2000, 26.7000). Pesa sul punteggio un errore abbastanza grave su una spinta. 09.47 Ricordiamo che quella italiana sarà l’ultima formazione ad andare in scena. 09.45 Adesso in acqua c’è la Grecia. Attenzione a questa nazionale. 09.43 La Gran Bretagna chiude con 81.8667 punti (23.9000, 33.0667, 24.9000) e passa in testa per pochissimo. 09.38 Ora tocca alla Gran Bretagna. 09.36 La Svizzera ottiene 81.8333 punti (24.2000 nell’esecuzione, 32.9333 nell’impressione artistica e 24.7000 nella difficoltà). 09.31 SI PARTE CON IL preliminare DEL libero A squadre! La prima formazione in gara è quella Svizzera. 09.28 Prima dell’inizio ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.51 È il momento della Francia, altra nazione da tenere d’occhio. 09.49 La Grecia sale in prima posizione con 88.0000 punti (26.1000, 35.2000, 26.7000). Pesa sul punteggio un errore abbastanza grave su una spinta. 09.47 Ricordiamo che quella italiana sarà l’ultima formazione ad andare in scena. 09.45 Adesso in acqua c’è la Grecia. Attenzione a questa nazionale. 09.43 La Gran Bretagna chiude con 81.8667 punti (23.9000, 33.0667, 24.9000) e passa in testa per pochissimo. 09.38 Ora tocca alla Gran Bretagna. 09.36 La Svizzera ottiene 81.8333 punti (24.2000 nell’esecuzione, 32.9333 nell’impressione artistica e 24.7000 nella difficoltà). 09.31 SI PARTE CON ILDEL! La prima formazione in gara è quella Svizzera. 09.28 Prima dell’inizio ...

