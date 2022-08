LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Francia prima dopo quattro squadre nel preliminare del libero. Tra poco l’Italia (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 È il turno della Germania. Poi scenderà in acqua l’Italia! 10.08 Ultimo posto per la Turchia con 70.5333 punti. 10.04 Tocca alla Turchia. 10.02 Israele totalizza 85.1667 punti (25.3000, 34.2667, 25.6000) e si inserisce al terzo posto. 09.57 Spazio ora a Israele. 09.55 Francia prima con 89.5000! 26.5000 nell’esecuzione, 36.0000 nell’impressione artistica e 27.0000 nella difficoltà: questi i punteggi nello specifico. 09.51 È il momento della Francia, altra nazione da tenere d’occhio. 09.49 La Grecia sale in prima posizione con 88.0000 punti (26.1000, 35.2000, 26.7000). Pesa sul punteggio un errore abbastanza grave su una spinta. 09.47 Ricordiamo che quella italiana sarà l’ultima formazione ad andare in scena. 09.45 Adesso ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 È il turno della Germania. Poi scenderà in acqua! 10.08 Ultimo posto per la Turchia con 70.5333 punti. 10.04 Tocca alla Turchia. 10.02 Israele totalizza 85.1667 punti (25.3000, 34.2667, 25.6000) e si inserisce al terzo posto. 09.57 Spazio ora a Israele. 09.55con 89.5000! 26.5000 nell’esecuzione, 36.0000 nell’impressione artistica e 27.0000 nella difficoltà: questi i punteggi nello specifico. 09.51 È il momento della, altra nazione da tenere d’occhio. 09.49 La Grecia sale inposizione con 88.0000 punti (26.1000, 35.2000, 26.7000). Pesa sul punteggio un errore abbastanza grave su una spinta. 09.47 Ricordiamo che quella italiana sarà l’ultima formazione ad andare in scena. 09.45 Adesso ...

